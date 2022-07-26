26 Июля 2022 14:00

Семье скончавшейся вакцинированной от КВИ женщины присудили $324 тыс. в Японии

ТОКИО. КАЗИНФОРМ - Комиссия Минздрава Японии впервые присудила компенсацию в размере 44,2 млн иен (около $324 тыс.) семье 91-летней женщины, смерть которой, предположительно, может быть связана с вакцинацией от коронавируса. Об этом сообщило агентство Kyodo, передает МИА «Казинформ».

Когда была привита умершая и сколько доз вакцины она получила, не уточняется. У нее была отмечена аллергическая реакция, а позднее произошел сердечный приступ. По данным Минздрава Японии, на момент вакцинации у нее были серьезные заболевания.

Комиссия пришла к выводу, что в этом случае нельзя исключать причинно-следственную связь между прививкой и последующим состоянием здоровья.

В соответствии с японским законодательством, в случае смерти в результате вакцинации семья может получить компенсацию в размере 44,2 млн иен и возмещение расходов на похороны.

Как отмечает Kyodo, в общей сложности заявки на компенсацию за ухудшение состояния здоровья после вакцинации подали 3 680 человек, 62 из них были отклонены, а 850 - в целом одобрены. Решения еще по 16 случаям с летальным исходом пока отложены.





Фото: english.kyodonews.net