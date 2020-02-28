Семье, потерявшей дом из-за пожара, подарили новое жилье в Алматинской области
ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Талгарском районе Алматинской области подарили новое жилье многодетной семье, потерявшей дом из-за пожара, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
«В селе Панфилово Талгарского района многодетной семье, которая потеряла дом в результате пожара, выдали новое жилье. ЧП случилось 25 февраля. Семья с семью детьми проживала в арендной времянке», - сообщили в региональной службе коммуникаций.
Аким района Жолан Умаров на следующий же день прибыл на место происшествия, чтобы оказать помощь пострадавшим. Также помогали волонтеры и неравнодушные жители села.
А сегодня, 28 февраля, по предложению главы области Амандыка Баталова, частный меценат в лице компании «Өркениет констракшн» приобрел для семьи большой дом в селе Панфилово.
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