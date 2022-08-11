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Семье погибшей Мадины Ерланкызы окажут материальную помощь
11 Августа 2022 08:55

Семье погибшей Мадины Ерланкызы окажут материальную помощь

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Аким Костанайской области Архимед Мухамбетов на своей странице в Instagram выразил слова соболезнования семье погибшей девочки и поручил оказать материальную помощь, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Выражаю слова соболезнования семье и родным Мадины Ерланқызы. Это потеря не только для них, но для всей области. Мы все надеялись, что нам удастся найти ребенка живым и невредимым. К сожалению, этого не произошло», - написал Архимед Мухамбетов.

Аким также выразил слова благодарности волонтерам, сотрудникам правоохранительных органов и жителям области за активное участие в поисках.

«Дал поручение акиму Костанайского района помочь в организации похорон и оказать материальную помощь», - сообщил он.

Напомним, что вечером 10 августа тело девочки обнаружили с помощью квадрокоптера в искусственном канале, в трех километрах от поселка Жамбыл.

Ранее сообщалось, что в Костанайской области разыскивали ушедшую из дома 7 августа пятилетнюю девочку. К работе подключили свыше 500 полицейских, вертолеты, кукурузник, а также военнослужащих Нацгвардии и погранвойск.

Тысячи людей искали девочку на близлежащих улицах к поселку Жамбыл.

В рамках поисковых работ было принято решение на разных участках кукурузного поля оставлять воздушные шары, куда привязывали воду и перекус.

Нейропсихолог дала рекомендации для участвующих в поиске девочки.





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