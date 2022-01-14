Семье погибшего военнослужащего Ғабдоллы Смаилканова вручили награду

АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Указом Президента Республики Казахстан военнослужащий по контракту Талдыкорганской авиабазы ефрейтор Ғабдолла Смаилканов удостоен ордена «Айбын» ІІІ степени (посмертно). Награду вручили отцу погибшего военнослужащего Ғалыму Азанбекову, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

– Это большая потеря для нас. Очень тяжело, когда погибают молодые, полные сил парни. Ваш сын до конца остался верен воинскому долгу и присяге. Он навсегда останется в нашей памяти. Весь личный состав Вооруженных Сил и руководство Министерства обороны скорбят вместе с вами, – обратился командующий войсками противовоздушной обороны генерал-майор Кайрат Садыков.

Специалист авиационной базы Министерства обороны ефрейтор Ғабдолла Смаилканов погиб от рук террористов в городе Талдыкоргане. Ранение, полученное им при исполнении служебного долга, оказалось несовместимым с жизнью.

Смаилканов Ғабдолла Ғалымұлы родился 6 апреля 1996 года в поселке Карабулак Алматинской области. Ғабдолле было 25 лет.

У погибшего остались супруга, сын и дочь. Семья будет обеспечена жильем, Министерство обороны окажет всю необходимую материальную помощь. Воинская часть взяла шефство над семьей Ғабдоллы Смаилканова.