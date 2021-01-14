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Семье погибшего шахтера в Карагандинской области окажут всю необходимую помощь

14 Января 2021 17:19
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Семье погибшего шахтера в Карагандинской области окажут всю необходимую помощь

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Руководство компании «АрселорМиттал Темиртау» пообещали оказать всю необходимую помощь семье погибшего шахтера Николая Шадирова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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На официальном сайте компании коллектив и руководство АО «АрселорМиттал Темиртау» выражают искренние соболезнования родным и близким машиниста буровой установки Николая Шадирова, погибшего в результате инцидента на шахте имени Ленина.

Компания окажет семье погибшего всю необходимую помощь и поддержку в полном соответствии с законодательством Республики Казахстан и коллективным договором.

Николай Шадиров, подземный машинист буровой установки 5-го разряда, проработал в управлении «Спецшахтомонтаждегазация» Угольного департамента компании 16 лет, из них 15 - в должности машиниста буровой установки.

Как сообщалось ранее, вечером 13 января на шахте Ленина при проведении буровых работ произошёл выброс газа и угля. На момент инцидента в шахте находились 137 работников 3-й смены. На поверхность из шахты удалось вывести всех горняков, кроме машиниста буровой установки. Создана государственная комиссия по расследованию инцидента.


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#Карагандинская область   #Происшествия   #Регионы  
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Автор:

Агата Мухамеджанова

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