Семье погибшего пожарного Айдоса Тогузбаева вручили ключи от квартиры в Семее

15 Ноября 2022, 08:07

15 Ноября 2022, 08:07

Семье погибшего пожарного Айдоса Тогузбаева вручили ключи от квартиры в Семее

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Семье погибшего пожарного в Абайской области Айдоса Тогузбаева вручили ключи от квартиры в городе Семее. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата области.

Как сообщалось, 7 сентября во время тушения степного пожара в Жарминском районе Айдос Тогузбаева получил сильные ожоги тела и героически погиб при исполнении служебного долга. У погибшего остались пятеро детей.

Глава государства подписал Указ о награждении государственными наградами Республики Казахстан пожарных Абайской области.

Аким Абайской области Нурлан Уранхаев и вице-министр по чрезвычайным ситуациям РК Марат Кульдиков вручили семье Айдоса Тогузбаева орден «Айбын» III степени от имени Президента РК.

Тогда же стало известно о планах подарить 3-комнатную квартиру семье погибшего героя.

Представители ТОО «Фирма Азия» и депутат областного маслихата Асемхан Доскужанов вручили ключи от 3-комнатной квартиры в одном из жилых домов микрорайона «Карагайлы» супруге и детям покойного Айдоса Тогузбаева и поздравили с новосельем.

Фото: gov.kz