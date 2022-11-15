Семье погибшего пожарного Айдоса Тогузбаева вручили ключи от квартиры в Семее
Семье погибшего пожарного Айдоса Тогузбаева вручили ключи от квартиры в Семее
СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Семье погибшего пожарного в Абайской области Айдоса Тогузбаева вручили ключи от квартиры в городе Семее. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата области.
Как сообщалось, 7 сентября во время тушения степного пожара в Жарминском районе Айдос Тогузбаева получил сильные ожоги тела и героически погиб при исполнении служебного долга. У погибшего остались пятеро детей.
Глава государства подписал Указ о награждении государственными наградами Республики Казахстан пожарных Абайской области.
Аким Абайской области Нурлан Уранхаев и вице-министр по чрезвычайным ситуациям РК Марат Кульдиков вручили семье Айдоса Тогузбаева орден «Айбын» III степени от имени Президента РК.
Тогда же стало известно о планах подарить 3-комнатную квартиру семье погибшего героя.
Представители ТОО «Фирма Азия» и депутат областного маслихата Асемхан Доскужанов вручили ключи от 3-комнатной квартиры в одном из жилых домов микрорайона «Карагайлы» супруге и детям покойного Айдоса Тогузбаева и поздравили с новосельем.
Фото: gov.kz