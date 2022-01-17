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Семье погибшего офицера Вооруженных сил Сандибека Хаирова передали награду

17 Января 2022 17:04
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Семье погибшего офицера Вооруженных сил Сандибека Хаирова передали награду

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Орден «Айбын» ІІ степени был передан главнокомандующим Сухопутными войсками генерал-майором Талгатом Койбаковым супруге заместителя командира 35 гвардейской десантно-штурмовой бригады подполковника Сандибека Хаирова, погибшего при обороне акимата города Алматы. Об МИА «Казинформ» со ссылкой на прессс-службу Министерства обороны РК.

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Указом Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева за отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, а также за подвиг, совершенный при защите интересов государства, подполковник Хаиров Сандибек Галимуллинович награжден орденом «Айбын» ІІ степени (посмертно).

«Сандибек Галимуллинович прошел все ступени офицерской службы, его служебная деятельность была насыщенной и яркой. Он не искал легких путей, посвятив свою жизнь до последней секунды исполнению воинского долга. Сандибек Галимуллинович навсегда останется в памяти и в сердцах всех своих сослуживцев, друзей и близких, примером для будущих поколений защитников Отечества», – сказал генерал-майор Талгат Койбаков.

Память офицера почтили минутой молчания командование Десантно-штурмовых войск и военнослужащие воинской части.

Хаиров Сандибек Галимуллинович окончил Военный институт Сухопутных войск и Национальный университет обороны. В Вооруженных силах прошел службу от командира взвода до заместителя командира десантно-штурмовой бригады.

Сандибек Галимуллинович был примером отлично подготовленного в профессиональном плане офицера, честного и достойного командира, надежного сослуживца и друга.

Светлая память о подполковнике Хаирове Сандибеке Галимуллиновиче, достойном офицере и патриоте, посвятившем свою жизнь служению Отечеству, навсегда сохранится в сердцах военнослужащих Вооруженных сил.


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#Алматы   #Армия   #ЧП-2022   #Алматинская трагедия  
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