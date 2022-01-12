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Семье курсанта, героически погибшего во время теракта в Алматы, вручили орден «Айбын» III степени

12 Января 2022 14:43
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Семье курсанта, героически погибшего во время теракта в Алматы, вручили орден «Айбын» III степени

АКТАУ. КАЗИНФОРМ – Сегодня родителям курсанта Пограничной академии КНБ Мейрхана Битима, героически погибшего при исполнении воинского и служебного долга, доставлена и вручена государственная награда, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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Мейрхан Ержанулы Указом Президента страны Касым-Жомарта Токаева был награжден орденом «Айбын» ІІІ степени за мужество и самоотверженность, проявленные при защите интересов государства.

Аким области Нурлан Ногаев вручил государственную награду дедушке покойного.

«Президент Касым-Жомарт Токаев высоко оценил подвиг Мейрхана при исполнении служебного долга и подписал указ о посмертном присвоении ордена «Айбын» III степени. Хочу поблагодарить семью, учителей и родственников, которые воспитали настоящего героя. Желаю, чтобы такая беда больше никогда не настигала нас. А для этого необходимы мир, покой и согласие. Ведь только это обеспечит стране благополучие», - сказал Нурлан Ногаев.

Глава региона также вручил телеграмму соболезнования от председателя КНБ Республики Казахстан Ермека Сагымбаева.


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#Память   #Мангистауская область   #ЧП-2022   #Алматинская трагедия  
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Автор:

Аружан Саптарова

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