Семье курсанта, героически погибшего во время теракта в Алматы, вручили орден «Айбын» III степени
АКТАУ. КАЗИНФОРМ – Сегодня родителям курсанта Пограничной академии КНБ Мейрхана Битима, героически погибшего при исполнении воинского и служебного долга, доставлена и вручена государственная награда, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
Мейрхан Ержанулы Указом Президента страны Касым-Жомарта Токаева был награжден орденом «Айбын» ІІІ степени за мужество и самоотверженность, проявленные при защите интересов государства.
Аким области Нурлан Ногаев вручил государственную награду дедушке покойного.
«Президент Касым-Жомарт Токаев высоко оценил подвиг Мейрхана при исполнении служебного долга и подписал указ о посмертном присвоении ордена «Айбын» III степени. Хочу поблагодарить семью, учителей и родственников, которые воспитали настоящего героя. Желаю, чтобы такая беда больше никогда не настигала нас. А для этого необходимы мир, покой и согласие. Ведь только это обеспечит стране благополучие», - сказал Нурлан Ногаев.
Глава региона также вручил телеграмму соболезнования от председателя КНБ Республики Казахстан Ермека Сагымбаева.
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