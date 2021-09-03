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Семье из России помогли на дороге костанайские полицейские

3 Сентября 2021 22:05
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Семье из России помогли на дороге костанайские полицейские

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Житель России поблагодарил казахстанских полицейских. Наурзумские полицейские оказали помощь семье из Татарстана, которые оказались в трудной дорожной ситуации, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции области.

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Житель города Казань Василий Груя ехал на автомашине из города Казани в направлении «Актобе-Нур-Султан». В салоне находились супруга и трое детей.

«Чтобы сократить путь, решил ехать по степным дорогам и заблудился. Машина застряла на бугре с песком. Оставив семью, я решил выйти на трассу. Почти километр шел пешком. С 17 до 23 часов простоял на дороге, искал людей, чтобы позвать на помощь», - рассказывает водитель.

За это время никто не проезжал. Мужчина не мог никому дозвониться, сотовая связь на этом участке отсутствовала. Ближе к 12 ночи на дороге возле поселка Раздольное появилась патрульная автомашина. В. Груя рассказал о своей проблеме полицейским. Сотрудники полиции Наурзумского отдела полиции Марат Тулебаев и Даурен Нурсеитов помогли вытащить машину в степи и поменяли колеса. Сопроводили россиян до поселка, показали маршрут до города Нур-Султана.

«Большое спасибо казахстанским полицейским, которые добросовестно исполняют свой служебный долг», - отметил житель России.


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#Костанайская область   #Общество   #Дороги  
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Автор:

Жанна Мусабаева

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