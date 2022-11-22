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Семье героя Аскара Забикулина выделены образовательные гранты

22 Ноября 2022, 17:46
Семье героя Аскара Забикулина выделены образовательные гранты

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан приносит семье и близким Аскара Забикулина соболезнования. Своим поступком во время пожара он показал верность гражданскому долгу перед страной и настоящий пример мужества. Учитывая героические обстоятельства гибели пожарного, ректорам вузов было поручено рассмотреть возможность выделение грантов для семьи Аскара Закибулина, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства науки и высшего образования РК.

На данный момент два отечественных вуза выразили готовность предоставить гранты.

Атырауский университет нефти и газа им. Сафи Утебаева выделит гранты на любые специальности бакалавриата для детей Аскара Забикулина по окончанию школы. Дети могут посещать летний IT-лагерь и летнюю языковую школу на базе этого вуза с проживанием в общежитии университета, который стартует в летний период 2023 года. Для жены Анели Забикулиной выделен грант на обучение в МВА по специальности «Управление человеческими ресурсами».

Полный грант на обучение на программе МВА жене героя Анели Забикулиной выделил и AlmaU.

Фото: politeka.net


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