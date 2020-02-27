Семь ДТП случилось на трассах в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Дождь, прошедший в Павлодарской области, осложнил ситуацию на загородных трассах, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«В связи с осадками в виде дождя по области отмечена сложная обстановка», - отметил на брифинге в департаменте по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области начальник управления гражданской обороны Ернар Булегенов. - А именно на дорогах образовалась гололедица. В городах Павлодар, Экибастуз и Аксу для учащихся первой смены с первого по одиннадцатый класс отменены занятия».

Инспектор управления местной полицейской службы Бейбут Тлемисов проинформировал, что за прошедшие сутки на дорогах области зарегистрировано семь дорожно-транспортных происшествий.Фото пресс-службы департамента по ЧС Павлодарской области.



