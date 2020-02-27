Новости
Семь ДТП случилось на трассах в Павлодарской области
27 Февраля 2020 14:01
Поделиться:
ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Дождь, прошедший в Павлодарской области, осложнил ситуацию на загородных трассах, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
Новости по темеНа 44 участках республиканских автодорог ограничено движение За несвоевременную расчистку дорог оштрафован карагандинский облфилиал Казахавтодора Стали известны подробности ДТП с участием автобуса с детьми в ВКО
«В связи с осадками в виде дождя по области отмечена сложная обстановка», - отметил на брифинге в департаменте по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области начальник управления гражданской обороны Ернар Булегенов. - А именно на дорогах образовалась гололедица. В городах Павлодар, Экибастуз и Аксу для учащихся первой смены с первого по одиннадцатый класс отменены занятия».
Инспектор управления местной полицейской службы Бейбут Тлемисов проинформировал, что за прошедшие сутки на дорогах области зарегистрировано семь дорожно-транспортных происшествий.
Фото пресс-службы департамента по ЧС Павлодарской области.
Ключевые слова: Павлодарская область, Погода, Дороги,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
Читайте также
- Штормовое предупреждение объявили в двух областях страны
- На 44 участках республиканских автодорог ограничено движение
- Задержан подозреваемый в изнасиловании 19-летней учительницы в Павлодарской области
- Абылкаир Скаков: Вопрос водообеспеченности сел нужно закрыть до конца 2021 года
- Абылкаир Скаков: В городах Павлодарской области нужны крупные инвестпроекты
- За несвоевременную расчистку дорог оштрафован карагандинский облфилиал Казахавтодора
Загрузка...
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Багдат Хасенова
954-047
Редактор
Махаббат Сыздыкова
954-047