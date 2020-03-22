Семь должностных лиц оштрафовали за неисполнение предписаний полиции в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске полицейские провели 12 рейдов, направленных на соблюдение правил благоустройства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, предупреждение за пренебрежение правилами благоустройства получили 372 человека, штрафы за повторное нарушение выписали 29 горожанам.

По-прежнему актуально содержание автодорог областного и республиканского значения. За зимние месяцы полицейские провели свыше 230 проверок на дорогах Петропавловска и области. По фактам неудовлетворительной очистки проезжей части от снега руководству ответственных госорганов и организаций-подрядчиков было направлено более 250 предписаний. За их неисполнение оштрафовали 7 должностных лиц. Это руководители дорожных организаций, представители коммунальных служб.

Напомним, за некачественную уборку улиц зимой акимат Петропавловска расторг договоры с двумя подрядными организациями.

«Одна из важных задач сейчас — контроль за деятельностью дорожных служб по очистке водопропускных труб, которые должны защитить дорожное полотно от перелива. Всего на дорогах областного и республиканского значения расположено 1185 водопропускных труб. Из них очищены 792», - сказал начальник управления административной полиции Жасулан Оспанов.

Весной полицейские будут проводить комплексное обследование дорог. Проверят состояние дорожного полотна, всех элементов дорожной инфраструктуры.