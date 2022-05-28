28 Мая 2022 00:41

Семь должностных лиц оштрафовали за коррупцию в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Общая сумма оплаченных штрафов составила 1 745 910 тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Департамент по противодействию коррупции по Павлодарской области совместно с акиматом организовал семинар для чиновников по разъяснению основных требований антикоррупционного законодательства Казахстана о наступлении административной ответственности за коррупционные правонарушения.

«В текущем году антикоррупционной службой области к административной ответственности за коррупцию привлечено 7 должностных лиц. Троих чиновников наказали за незаконное занятие предпринимательской деятельностью, двое поплатились за принятие на работу лиц, ранее совершивших коррупционное преступление, еще двое – за то, что не приняли мер по противодействию коррупции», - сообщили в антикоррупционной службе Павлодарской области.

«Руководитель отдела занятости Успенского района привлечен к административной ответственности за то, что не принял меры по предоставлению подчиненным декларации о доходах. К ответственности также привлечен руководитель одной из бюджетных организаций акимата города Экибастуз за незаконное участие в тендерах по государственным закупкам», - сказал первый заместитель руководителя Антикоррупционной службы по Павлодарской области Муратбек Касымов.

За аналогичное правонарушение к административной ответственности привлечены еще два государственных служащих.