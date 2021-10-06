Семь должностных лиц автобусных парков привлекли к ответственности в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области с начала года полицейские зарегистрировали 663 нарушения со стороны водителей общественного транспорта, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, с 4 октября в регионе проходит республиканское оперативно-профилактическое мероприятие «Автобус».

В первый же день операции полицейские приняли участие в профилактическом рейде с участием сотрудников инспекции транспортного контроля, департамента экологии, руководителя «Первого антикоррупционного медиацентра» Руслана Асаубаева.

«На конечной остановке по улице Набережной выявлен ряд нарушений. С использованием газоанализатора экологи зафиксировали превышение нормативов содержания загрязняющих веществ в выбросах сразу в двух маршрутных автобусах, № 20 и №6. Патрульные полицейские оформили административные протоколы по статье «Эксплуатация автомототранспортных и других передвижных средств с превышением нормативов содержания загрязняющих веществ в выбросах», - сообщили в пресс-службе.

Санкция статьи с июля этого года предусматривает наказание в виде предупреждения или штрафа на физических лиц в размере 10 МРП (29 170 тенге), на юридических лиц – 100 МРП (291 700 тенге). При повторном нарушении в течение года штрафы возрастут в два раза.

Между тем, начальник управления местной полицейской службы Айдын Байматов отметил, что цель рейдов заключается не в количестве выявленных правонарушений, а в обеспечении безопасности и комфорта пассажиров и самих водителей автобусов.

«С начала года это уже третье оперативно-профилактическое мероприятие по линии предупреждения нарушений со стороны общественного транспорта. За два предыдущих этапа «Автобуса», которые прошли в январе и в июне, со стороны водителей выявлено 663 нарушения. Семь должностных лиц автобусных парков привлекли к административной ответственности», - добавил А.Байматов.

Оперативно-профилактическое мероприятие «Автобус» продлится до 13 октября.

Всего за девять месяцев этого года на дорогах области зарегистрировано 122 дорожно-транспортных происшествия, в которых 163 человека получили травмы и 23 погибли.