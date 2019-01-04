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Семь детей пострадали в аварии в Алматы

4 Января 2019 17:39 118
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Семь детей пострадали в аварии в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ -  О состоянии семи пострадавших детей в аварии на Северном кольце в Алматы рассказали в управлении здравоохранения города, передает корреспондент МИА «Казинформ». 

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ДТП произошло в районе Северного кольца 4 января в 12:48. За медицинской помощью обратились восемь пострадавших, из них семь детей.

«Дети с различными видами травм были доставлены в Центр детской неотложной медицинской помощи. В приемном покое клиники пациенты были обследованы, а после направлены на амбулаторное лечение по месту жительства. Госпитализированных детей нет», - сообщили в ведомстве.

Взрослый пациент был также доставлен в БСНП для обследования, после чего отпущен домой. 

По некоторым данным, дети в сопровождении взрослого направлялись на празднование дня рождения одного из них на Медео.  

 

 

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Ключевые слова: Алматы, ДТП,
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Автор:

Майя Тенизбаева

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