Семь детей пострадали в аварии в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - О состоянии семи пострадавших детей в аварии на Северном кольце в Алматы рассказали в управлении здравоохранения города, передает корреспондент МИА «Казинформ».

ДТП произошло в районе Северного кольца 4 января в 12:48. За медицинской помощью обратились восемь пострадавших, из них семь детей.

«Дети с различными видами травм были доставлены в Центр детской неотложной медицинской помощи. В приемном покое клиники пациенты были обследованы, а после направлены на амбулаторное лечение по месту жительства. Госпитализированных детей нет», - сообщили в ведомстве.

Взрослый пациент был также доставлен в БСНП для обследования, после чего отпущен домой.

По некоторым данным, дети в сопровождении взрослого направлялись на празднование дня рождения одного из них на Медео.