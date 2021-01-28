Семь дел возбудили после проверок организаций образования СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области подвели итоги государственного контроля в организациях образования за прошлый год, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На брифинге руководитель департамента по обеспечению качества в сфере образования Айнагуль Сураганова сообщила, что всего провели 59 контрольных мероприятий, в том числе профилактический контроль с посещением 13 школ, 41 внеплановую проверку по исполнению предписания и пять внеплановых проверок по обращениям.

«По результатам контрольных мероприятий возбуждено семь административных дел. В том числе пять по неисполнению предписания. Материалы переданы в суд, наложены штрафы на общую сумму более 1 млн тенге. И два – по обращениям. Материалы рассмотрены в департаменте, наложены штрафы на общую сумму 67,5 тысячи тенге. Приостановлено действие лицензии одной организации образования, составлено 15 предписаний», - проинформировала А.Сураганова.

Нарушения законодательства в сфере образования выявили во всех 13 школах. Из 135 нарушений только 10 были незначительными. Во всех школах проверяющие зарегистрировали нарушения типовых правил деятельности организаций образования, государственных общеобязательных стандартов образования. В 12-ти школах были нарушения типовых правил проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. В трех - квалификационных требований, предъявляемых к образовательной деятельности, и типовых правил приема.

«Наиболее распространёнными нарушениями являются несоответствие информации, представленной в Национальной образовательной базе данных, фактическим данным - в 10 школах из 13, наличие педагогов-неспециалистов - в девяти школах, отсутствие или несоответствие планирующей документации работников дошкольных мини-центров и классов предшкольной подготовки - в восьми школах, нарушения при проведении суммативного оценивания учащихся - в семи школах», - рассказала А.Сураганова.

В первом полугодии 2021-го года департамент планирует профилактический контроль с посещением в 26-ти общеобразовательных школах и в одном колледже. Учебные заведения для проверки выбрали по результатам оценки степени риска.



