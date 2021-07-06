Семь чудес Бурабая - интересные места и достопримечательности в Боровом

БУРАБАЙ. КАЗИНФОРМ - Куда сходить в Бурабае? Интересные места и достопримечательности в Боровом, которые должен посетить каждый турист. Итак, ТОП-7 самых интересных объектов Бурабая, по мнению корреспондента МИА «Казинформ».

С 1 июня в Акмолинской области стартовал туристский сезон и, несмотря на карантин, люди устремились в Щучинско-Боровскую курортную зону (ЩБКЗ). Акмолинцы в большинстве своем хорошо знают эти места, а вот гости области часто задают вопрос, какие объекты Бурабая стоит посетить, чтобы интересно провести время и узнать побольше об истории края. Конечно, можно заказать экскурсию, но если вы решили объехать курорт самостоятельно, то этот материал для вас.

Смотровая площадка «Ракушка»

Первым излюбленным местом посещения туристов давно стала смотровая площадка со знаменитой «Ракушкой». Особенно это место популярно среди молодоженов.

Что интересно – практически каждая достопримечательность Бурабая имеет свою легенду. Есть такая и у Ракушки. Считается, что она приносит счастье и удачу, поэтому в ней непременно нужно сфотографироваться. Именно отсюда открываются пейзажи на основные горы Бурабая.

Поляна Абылай хана

Пожалуй, одна из загадок Бурабая с уникальным микроклиматом. Даже когда вокруг идет дождь, над поляной, окруженной горами, может светить солнце, а температура воздуха здесь всегда на 3 градуса выше, чем в других местах Бурабая.

Экскурсовод Ольга Чернышей отмечает, что именно с этой поляны открываются многие причуды матушки природы – практически все обрамляющие скалы с разных ракурсов напоминают очертания совершенно разных предметов, животных, птиц или людей… За стелой находится сакральное место - трон хана Абылая.

«Именно здесь его подняли на белой кошме и провозгласили ханом трех жузов. Есть поверье, что если семь раз пройти вокруг трона по часовой стрелке и загадать желание, то оно обязательно исполнится», - делится О. Чернышей.

Мультимедийный интерактивный комплекс

На этой же поляне Абылай хана, как мы уже писали ранее, с 1 июня начал свою работу мультимедийный интерактивный комплекс. На сегодняшний день аналог подобному объекту в Казахстане появился лишь в Туркестане. Благодаря комплексу, гости и жители региона могут погрузиться в историю страны и народа и с помощью новейших технологий совершить путешествие в формате 5D по уникальным местам Казахстана.

Самые яркие впечатления из всех предложенных залов, конечно, оставит «Полет птицы Самрук». Это главное шоу, где, следуя за сказочной птицей, каждый сможет совершить виртуальное путешествие по Казахстану, увидев Медеу, Шымбулак, Чарынский каньон, Каспийское море, сакральные монументы Туркестана, плато Устюрт в Мангистау, гору Белуху в Усть-Каменогорске, космодром «Байконур» и многое другое.

Еще одна не менее интересная зона - «Степь батыров». В этой зоне посетители могут стать настоящими батырами, посоревновавшись в силе, ловкости и умениях. К примеру, в стрельбе из лука, беге по степи и многом другом.

Комплекс работает в будни с 10.00 до 18.00, в выходные – до 20.00. Цена общего билета для взрослых - 4000 тг, для детей (от 6 до 14 лет) - 2000 тг. Если же вы хотите посетить только какую-то зону отдельно, то на аттракцион «Полёт птицы Самрук» взрослый билет обойдется в 3000 тг, студенческий и детский - 1500 тг, а посещение мультимедийных залов – для взрослых 2000 тг, для студентов и детей - 1000 тг.

Кроме того, дети до 6 лет, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, обучающиеся и студенты из числа детей–сирот и оставшихся без попечения родителей, дети-инвалиды, ветераны ВОВ, инвалиды 1,2,3 групп, обладатели наград «Күміс алқа» и «Алтын алқа» посещают комплекс бесплатно.

Гора Болектау

Для того, чтобы посмотреть на Бурабай с высоты птичьего полета, достаточно подняться на 147 метров - на гору Болектау. Уникальность этой возвышенности в том, что с ее каменистой вершины открывается великолепная панорама всех крупных водоёмов ЩБКЗ. Озера Большое Чебачье и Боровое, невероятный вид на Голубой залив, скалы Окжетпес, Уш-кыз, Жумбактас, Жеке-батыр – все это можно увидеть с вершины Болектау.

«Сюда мы приехали отдыхать большой семьей в семь человек. Отличные впечатления. Много чего видели, здесь очень красиво. Боровое - это маленький Крым. Поэтому всем, кто не доедет до Крыма, советую приезжать сюда. В Боровом мы впервые, но обязательно приедем еще раз», - поделился житель города Рудного Костанайской области Александр Аленкин, приехавший со своей дружной семьей на отдых в Бурабай и также взобравшийся на гору Болектау.

Визит-центр курорта Бурабай

Любителям природы и истории края следует посетить два музея, расположенные на базе визит-центра «Бурабай-Даму». Первый из них - музей природы Бурабая, в котором можно узнать о животном и растительном мире района. Он состоит из залов минералогии, хвойных лесов, водно-болотных угодий и лиственных лесов и степей.

Для более реального приближения к природе на территории музея организован зоопарк, где в вольерах содержатся около 30 видов животных и птиц.

Цена: взрослый - 1000 тенге, детский - 800 тенге (в цену входит посещение зоопарка).

Второй музей - историко-краеведческий музей поселка Бурабай.

По словам хранителя музея Асемгуль Шакиевой, на сегодня в нем функционируют два экспозиционных зала. Первый из них - зал казахской этнографии. В нем представлены подлинные экспонаты домашнего обихода, этнокультуры и народно-прикладное искусство казахского народа. Второй зал посвящен становлению Независимости и Первому Президенту РК.

Новая зона отдыха «Aqbura»

Эта новая зона отдыха находится буквально в 12 км от Бурабая. Несмотря на то, что пока идет реализация лишь первого этапа строительства курорта «Aqbura», уже сегодня сюда спешат туристы. На въезде вас встречает трехметровый каменный великан – Хранитель леса, созданный местными художниками.

«Бурабай – природная территория, которая несет колоссальную нагрузку из-за массового посещения и за счет масштабного развития инфраструктуры. Конечно, это отражается на экологии. По результатам экологической экспертизы, было рекомендовано осваивать новые территории, а их у нас в Акмолинской области достаточно. Поэтому два года назад по линии управления делами Президента было принято решение осваивать новые озера. Вы знаете, что сегодня наши санатории и дома отдыха в основном располагаются на двух озерах – Боровое и Щучье. При этом у нас четыре основных озера в Щучинско-Боровской курортной зоне, есть еще Большое и Малое Чебачье. Так вот, на берегу Большого Чебачьего озера и было выделено 233 га для создания нового курорта», - поделился председатель Ассоциации индустрии туризма и отдыха Акмолинской области, и.о. руководителя туристского информационного центра «Visit Aqmola» Шынарбек Батырханов.

По словам заместителя генерального директора ТОО «Бурабай Даму» Руслана Адилова, первый этап строительства курорта частично уже реализован: построены пешеходные и велосипедные дорожки, проведено частичное благоустройство, возведена смотровая башня, проложен лабиринт. В 2021-2022 годах этап будет завершен. Будет построена дорога, закончат благоустройство территории и строительство коттеджей и шале. На втором и третьем этапах предусмотрено строительство около семи отелей, два развлекательных центра и около 350 коттеджей вокруг озера Текеколь.

Для удобства туристов и развития бизнеса курорт включает четыре территории.

Первая – база отдыха«Aqbura Park». Это своеобразный этнокомплекс с национальными юртами. Возле каждой - беседка, в которой на открытом воздухе на мангале или в казане вы можете приготовить любимое блюдо.

Цена юрты в будни - 20 000 тг, в выходные - 30 000 тг.

Вторая территория - летняя терраса «Aqbura Riviera». Она рассчитана на дневной отдых. Здесь можно почитать книгу в беседке или позагорать на пляже в жаркую погоду. Также организовано несколько пикниковых зон.

Ну и, конечно, база отдыха располагает пляжем с баром. Топчаны, лежаки, детская игровая площадка, катамараны, лодки и другие пляжные развлечения для любого возраста прилагаются. Стоимость пребывания на пляже - 1000 тг, детям до 8 лет - бесплатно.

Следующая зона - «Aqbura Tower». Она включает смотровую башню высотой 17 м с самым большим лабиринтом в Казахстане. Здесь же вы можете облачиться в рыцарские доспехи и сделать несколько снимков на память. Стоимость посещения - 1000 тг, детям до 8 лет - бесплатно.

На территории «Aqbura Beach Club» в будущем будут построены атмосферный бассейн, кафе, концертные площадки и летние бары. Гости курорта также смогут сыграть здесь в страйкбол и лазертаг.

По словам Ш. Батырханова, «Aqbura» – один из крупнейших якорных проектов не только области, но и всего Казахстана. И сегодня есть большая надежда, что он станет местом паломничества туристов.

Этнографический музей под открытым небом «Ботай-Бурабай»

Об этом музее наслышан, пожалуй, каждый. И если вы хотите увидеть воочию, как жили наши предки-ботайцы, то вам обязательно следует посетить его.

Музей расположен у подножья горы «Жеке батыр» в Бурабае. Он состоит из семи хижин Ботайской эпохи, расположенных в виде тумара диаметром 8-10 метров. Каждое жилище уникально по-своему и имеет свое предназначение: холл, помещение для обрядов, промыслов, оружейное, для изготовления кумыса и т.д. Все они связаны между собой подземными переходами.

По словам заведующей музеем Салтанат Гололобовой, в каждом жилище выставлены предметы быта, найденные в ходе археологических раскопок.

Цена с экскурсией: взрослый - 1000 тенге, детский - 700 тенге.

Это далеко не полный перечень того, что может посетить турист в Бурабае. Ведь практически каждый его объект хранит в себе историю и легенду края. Есть тут, конечно, и отдельные развлечения – конные прогулки, аква-парк, восхождение на опасные участки гор, катание на катамаранах, купание на пляже и многое другое… Главное – сюда добраться, а уж чем себя развлечь, - проблем не составит.