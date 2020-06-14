Семь человек заразились коронавирусом на поминальном обеде в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Семь человек заразились коронавирусом на поминальном обеде в Усть-Каменогорске, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Инфоцентр ВКО.

30 мая 2020 года жительница посёлка Асубулак поехала в Усть-Каменогорск с мужем на поминальный обед, где кроме них были еще 16 человек. Затем участники встречи поехали в район Алтай, где было еще два контактных человека. 31 мая семья вернулась домой в посёлок Асубулак. 3 июня женщина почувствовала себя плохо, температура тела повысилась до 39 градусов, появилась слабость. После чего обратилась за медицинской помощью в Усть-Каменогорскую городскую больницу №4. После прохождения ПЦР-исследования стал

известен положительный результат на COVID-19.

По итогам теста 12 июня 2020 года выявлен положительный результат ещё у 6 человек, которые были в контакте с этой женщиной. На сегодняшний день все они помещены в домашний карантин, кроме соседки, которая помещена в Усть-Каменогорскую городскую больницу № 1 с легкой формой симптомов.

В настоящий момент определяется первоисточник заражения, установлены 33 лица и их адреса, которые были в контакте с заболевшей. Вручены уведомления о соблюдении требований домашнего карантина и ведутся разъяснительные меры с контактными лицами. Также определяется круг контактов 6-ти зараженных лиц в поселке Асубулак, селе Таврическое и отбор анализов на ПЦР. Все места нахождения заболевших были продезинфицированы.

Отделом полиции ужесточен контроль за больными, которые находятся на домашнем карантине. Ведутся работы по недопущению увеличения круга «контактных».

- Таким образом, безответственное отношение, в первую очередь к собственной безопасности, несоблюдение карантинных мер, игнорирование требований уполномоченных органов привело к заражению 7 человек, - отметил главный государственный врач ВКО Марат Исмаилов. - Ещё раз призываю всех воздержаться от проведения всяческих семейных, памятных и иных мероприятий, строго соблюдать карантинные меры. Ваша безопасность в Ваших руках.



