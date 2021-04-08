Семь человек задержали за производство синтетических наркотиков в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области за три месяца изъяли более одного килограмма синтетических препаратов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, синтетические наркотики многократно превосходят традиционные наркотические вещества по тяжести последствий от их употребления. Торгуют ими бесконтактным способом с помощью современных мобильных технологий.

С начала года в области по подозрению в незаконном обращении с наркотиками задержали 29 человек. Из них семерых — за организацию производства синтетических наркотиков, троих — за создание и организацию деятельности интернет-«магазинов» по продаже запрещённых веществ.

«Двоих жителей региона привлекли к уголовной ответственности как «закладчиков». Один из них - 19-летний житель Акмолинской области. В указанных молодым человеком 30 местах закладок были изъяты полимерные свертки с кристаллообразным веществом общим весом 41, 49 граммов. С места проживания были изъяты 82,15 граммов аналогичных веществ в 23 свёртках. Получены результаты экспертиз, которые подтвердили, что это синтетические наркотики, известные как «соль» и «мефедрон», - рассказал начальник управления по противодействию наркопреступности Жандос Басыбаев.

Полицейские призвали всех, кто заметил подозрительную активность лиц, которые могут оказаться закладчиками наркотиков, звонить на канал «102» либо на телефон доверия управления 8 (7152) 39-41-93, WhatsApp +7-707-500-96-65. В соцсетях Instagram, Facebook, ВКонтакте есть аккаунты @upn_dp_sko, через которые можно получить полезную информацию либо оставить сообщение.

Всего за три месяца по области полицейские изъяли из незаконного оборота свыше 25,5 кг различных наркотиков.