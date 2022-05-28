11:33
28 Мая 2022 10:39
Семь человек выздоровели от КВИ в Казахстане за сутки
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане семь человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.
Пятеро из них в городе Алматы, по одному в Костанайской и Павлодарской областях.
Всего в стране выздоровело 1 млн 291 тыс. 975 человек от COVID-19.
Ранее сообщалось, что в Казахстане за сутки зарегистрировано девять новых случаев КВИ.
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