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Семь человек выздоровели от КВИ в Казахстане за сутки
28 Мая 2022 10:39

Семь человек выздоровели от КВИ в Казахстане за сутки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане семь человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

Пятеро из них в городе Алматы, по одному в Костанайской и Павлодарской областях.

Всего в стране выздоровело 1 млн 291 тыс. 975 человек от COVID-19.

Ранее сообщалось, что в Казахстане за сутки зарегистрировано девять новых случаев КВИ.



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