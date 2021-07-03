Семь человек утонули за неделю в ВКО

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В Восточном Казахстане за последнюю неделю утонули 7 человек, из них 2 детей. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Semey News.

В пресс-службе ДЧС ВКО сообщили, что последний трагический случай произошел 1 июля в селе Миролюбовка на Бухтарминском водохранилище. 24-летнюю девушку унесло далеко от берега на надувном матрасе, соскользнув с него она и утонула.

«За купальный сезон в области утонуло 12 человек, из них 3 детей. Тонут в основном взрослые люди от 20 до 40 лет. Многие из них тонут от переоценки собственных сил и в состоянии алкогольного опьянения. Что касается детей, то здесь имеет место недосмотр родителей или тех, кто следил за детьми, или вовсе не следил», – сообщил и.о. начальника ДЧС ВКО Дмитрий Титов.

В ДЧС ВКО отметили, что несмотря на огромную работу, которую проводят спасатели с населением люди продолжают тонуть, а впереди еще два летних месяца.

Специалисты ДЧС ВКО настоятельно просят граждан соблюдать элементарные правила безопасности.