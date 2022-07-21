21 Июля 2022 18:00

Семь человек утонули в Акмолинской области с начала года

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - С начала года зарегистрировано семь, фактов гибели людей на воде, где погибло трое детей, проинформировал начальник ДЧС Акмолинской области Нурлан Атыгаев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на аккаунт пресс-службы ведомства в Instagram.

«Если сравнить с прошлым годом, когда погибло 14 человек, из которых 1 ребёнок, можно сказать, что идет снижение, но факты продолжают регистрироваться. Основной причиной гибели людей служит недооценка собственных сил, купание в нетрезвом состоянии и неиспользование средств спасения на воде, ну и, к большому сожалению, причиной гибели детей послужило оставление их без присмотра», - проинформировал в ходе брифинга главный спасатель области.

В целях обеспечения безопасности на водоёмах области заблаговременно проводится комплекс мероприятий по снижению риска возникновения ЧС. На сегодняшний день в регионе определено 71 разрешенное место для купания, из них 10 коммунальных и 61 частный пляж. В текущий купальный сезон открыто два частных пляжа. Кроме того, дополнительно планируется открытие четырех новых официальных пляжей, из которых 3 коммунальных и 1 частный.



