Семь человек умерли от пневмонии с признаками КВИ в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 79 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции зафиксировано в Казахстане, 7 летальных исходов и 151 человек выздоровел. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой наcoronavirus2020.kz.

Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано заболевших – 82530, летальных случаев - 5138, выздоровевших - 73775.