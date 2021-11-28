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Семь человек умерли от пневмонии с признаками КВИ в Казахстане
28 Ноября 2021 08:48
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 79 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции зафиксировано в Казахстане, 7 летальных исходов и 151 человек выздоровел. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой наcoronavirus2020.kz.
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Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано заболевших – 82530, летальных случаев - 5138, выздоровевших - 73775.
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