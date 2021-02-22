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    22:19, 21 Февраль 2021 | GMT +6

    Семь человек стали жертвами катастрофы разведывательного самолета в Нигерии

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    АБУДЖА. КАЗИНФОРМ - Семь человек стали в воскресенье жертвами катастрофы разведывательного самолета возле аэропорта столицы Нигерии Абуджи, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

    «К сожалению, все семь находившихся на борту военнослужащих погибли», - говорится в сообщении, размещенном на странице ВВС в Twitter .

    Ранее газета Nigerian Tribune проинформировала о шести жертвах.

    Турбовинтовой двухмоторный самолет Beechcraft King Air 350i нигерийских ВВС потерпел катастрофу при вылете из международного аэропорта Абуджи. Он направлялся на северо-запад в город Минна в штате Нигер. Как заявил министр авиации страны Хади Сирика, у машины отказал один из двигателей.

    В свою очередь нигерийская газета Vanguard привела свидетельства очевидцев, согласно которым пилот отвел самолет от жилых кварталов, он упал в поле и полностью сгорел.


    Теги:
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