Семь человек стали жертвами катастрофы разведывательного самолета в Нигерии

АБУДЖА. КАЗИНФОРМ - Семь человек стали в воскресенье жертвами катастрофы разведывательного самолета возле аэропорта столицы Нигерии Абуджи, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

«К сожалению, все семь находившихся на борту военнослужащих погибли», - говорится в сообщении, размещенном на странице ВВС в Twitter .

Ранее газета Nigerian Tribune проинформировала о шести жертвах.

Турбовинтовой двухмоторный самолет Beechcraft King Air 350i нигерийских ВВС потерпел катастрофу при вылете из международного аэропорта Абуджи. Он направлялся на северо-запад в город Минна в штате Нигер. Как заявил министр авиации страны Хади Сирика, у машины отказал один из двигателей.

В свою очередь нигерийская газета Vanguard привела свидетельства очевидцев, согласно которым пилот отвел самолет от жилых кварталов, он упал в поле и полностью сгорел.