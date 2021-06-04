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    08:34, 04 Июнь 2021 | GMT +6

    Семь человек скончались от пневмонии с признаками коронавируса за сутки в РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Обновлена информация о заболеваемости пневмонией с признаками коронавирусной инфекции на 4 июня 2021 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Coronavirus2020.kz.

    За 2 июня зафиксированы 103 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции и семь летальных исходов. Выздоровели 12 человек.

    Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших – 55580, летальных случаев - 927, выздоровевших - 51469.
    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК
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