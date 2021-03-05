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    11:00, 05 Март 2021 | GMT +6

    Семь человек пострадало при ДТП в Павлодарской области

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Между сёлами Кенжеколь и Байдала под Павлодаром произошло дорожно-транспортное происшествие. В результате аварии пострадали пять взрослых и двое детей, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Три кареты скорой помощи доехали к месту ДТП за четыре минуты. Пострадавших увезли в первую городскую больницу.

    «При столкновении трёх автомобилей пострадали семь человек. Дорожно-транспортное происшествие случилось между сёлами Кенжеколь и Байдала вечером», - сообщили в пресс-службе областной станции скорой помощи.

    По данным медиков, три медицинские бригады службы 103 по первой категории срочности доехали к месту аварии за четыре минуты. С разными травмами семь человек, находившихся в столкнувшихся машинах, доставлены в павлодарскую городскую больницу N1.

    «Трое мужчин 1980, 1989 и 1990 годов рождения, две женщины 1987 и 1989 годов рождения, а также двое детей 2008 и 2010 годов рождения», - добавили в пресс-службе скорой помощи.


    Теги:
    ДТП Регионы Казахстана Происшествия, ЧС Происшествия Павлодарская область
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