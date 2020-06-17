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Семь человек пострадали во время сильного ветра в  Аягозе

17 Июня 2020 09:46
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Семь человек пострадали во время сильного ветра в  Аягозе

АЯГОЗ. КАЗИНФОРМ - В Аягозе Восточно-Казахстанской области во время сильного ветра пострадали 7 человек, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента по чрезвычайным ситуациям ВКО.

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В ведомстве сообщили, что из-за порывистого ветра, который достигал 28 м/с, произошел частичный срыв кровли с жилых и административных зданий. Пострадали 19 двухэтажных жилых домов, 72 одноэтажных, 4 школы, детский сад и центральная районная больница.

«Из-за падения деревьев и ветвей произошел обрыв линий электропередач, без электричества остались 9138 абонентов. Работают 5 аварийных бригад ВК РЭК», - сообщили в ДЧС ВКО.
В городскую больницу обратились 7 человек, которые получили различные травмы от падения веток и разбитых стекол. 1 человек – госпитализирован, шестерым оказана помощь и они были отпущены домой.
На месте работает комиссия местных исполнительных органов по выяснению количества и степени повреждения зданий.

Напомним, сильный ветер обрушился на Аягоз 16 июня около 18 часов.


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#Восточно-Казахстанская область   #Происшествия  
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Орал Ерланулы

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