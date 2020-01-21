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Семь человек пострадали в ДТП в Атырауской области

21 Января 2020 21:21
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Семь человек пострадали в ДТП в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Сегодня на трассе Доссор - Атырау столкнулись два автомобиля. В результате ДТП пострадали семь человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Столкнулись автомобили Lada Largus и Lexus. Семеро находившихся в автомашинах водителей и пассажиров доставлены в областную больницу.

«Трое из пострадавших с ушибами головы и внутренних органов в больницу поступили в тяжелом состоянии. На данный момент одному проводится хирургическая операция, второго тоже готовят к операции, третий находится под наблюдением, остальных после оказания первой медицинской помощи направили на амбулаторное лечение», - сообщил заведующий травмопунктом Асхат Бисенгалиев.

Напомним, в понедельник в Атырауской области также при столкновении двух машин пострадали семь человек. ДТП случилось вечером на трассе сообщением Атырау – Уральск, в районе поселка Бейбарыс. По касательной столкнулись ехавшие на большой скорости Lada Largus и «Нива». Машины выбросило на обочину, но, к счастью, они не перевернулись и не загорелись.



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Ключевые слова: Атырауская область, Происшествия,
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Автор:

А. Соколов

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