Семь человек пострадали в ДТП в Акмолинской области
КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Кокшетауские полицейские привлекли к ответственности водителя, совершившего ДТП, в котором пострадали 7 человек, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.
По информации ведомства, 20 февраля текущего года, около 18.40, на 4 км объездной дороги города Кокшетау 42-летний водитель автомашины «Daewoo Nexia», житель Туркестанской области, выехал на полосу встречного движения и допустил лобовое столкновение с автомашиной «Nissan Primera», которой управлял 51-летний житель Зерендинского района.
«В результате ДТП в местную областную больницу доставлены 7 человек: два водителя и пять пассажиров. Всем была оказана медицинская помощь. Оба водителя были трезвые. Прибывшими сотрудниками батальона-патрульной полиции в отношении виновника столкновения, жителя Туркестанской области, составлен протокол по ст. 610 КоАП РК «Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей и повреждение транспортных средств». Ему грозит штраф в размере 20 МРП или лишение права управления транспортным средством на срок до 6 месяцев», - отметили полицейские.
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