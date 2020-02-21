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Семь человек пострадали в ДТП в Акмолинской области

21 Февраля 2020 21:28
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Семь человек пострадали в ДТП в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Кокшетауские полицейские привлекли к ответственности водителя, совершившего ДТП, в котором пострадали 7 человек, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.

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По информации ведомства, 20 февраля текущего года, около 18.40, на 4 км объездной дороги города Кокшетау 42-летний водитель автомашины «Daewoo Nexia», житель Туркестанской области, выехал на полосу встречного движения и допустил лобовое столкновение с автомашиной «Nissan Primera», которой управлял 51-летний житель Зерендинского района.

«В результате ДТП в местную областную больницу доставлены 7 человек: два водителя и пять пассажиров. Всем была оказана медицинская помощь. Оба водителя были трезвые. Прибывшими сотрудниками батальона-патрульной полиции в отношении виновника столкновения, жителя Туркестанской области, составлен протокол по ст. 610 КоАП РК «Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей и повреждение транспортных средств». Ему грозит штраф в размере 20 МРП или лишение права управления транспортным средством на срок до 6 месяцев», - отметили полицейские.



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Ключевые слова: Акмолинская область, ДТП, Происшествия,
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Автор:

Оксана Матасова

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