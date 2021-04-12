Семь человек пострадали при взрыве в частном доме в Хромтау

ХРОМТАУ. КАЗИНФОРМ - В селе Акжар Хромтауского района Актюбинской области произошел взрыв в частном доме, обрушились стены прихожей. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС.

Сегодня в 16:00 часов в селе Акжар Хромтауского района произошел взрыв в частном жилом доме. На место происшествия была сразу же была отправлена ​​пожарная бригада.

«В результате происшествия в Хромтаускую городскую больницу были доставлены семь человек. Трое из них дети. Состояние пострадавших - средней степени тяжести. Сейчас все они находятся под наблюдением врачей», - сообщили в пресс-службе областного ДЧС.



