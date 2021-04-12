РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    19:58, 11 Апрель 2021 | GMT +6

    Семь человек пострадали при взрыве в частном доме в Хромтау

    None
    None
    ХРОМТАУ. КАЗИНФОРМ - В селе Акжар Хромтауского района Актюбинской области произошел взрыв в частном доме, обрушились стены прихожей. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС.

    Сегодня в 16:00 часов в селе Акжар Хромтауского района произошел взрыв в частном жилом доме. На место происшествия была сразу же была отправлена ​​пожарная бригада.

    «В результате происшествия в Хромтаускую городскую больницу были доставлены семь человек. Трое из них дети. Состояние пострадавших - средней степени тяжести. Сейчас все они находятся под наблюдением врачей», - сообщили в пресс-службе областного ДЧС.



    Теги:
    МЧС Происшествия, ЧС Главная Происшествия Актюбинская область
    Сейчас читают
    02:22, 03 Октябрь 2023
    Неблагоприятные метеоусловия будут в шести городах Казахстана
    01:57, 03 Октябрь 2023
    Казахстан выиграл семь медалей за день на Азиаде
    01:25, 03 Октябрь 2023
    Заморозки ожидаются на севере Казахстана 3 октября
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!