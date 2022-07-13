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Семь человек получили травмы и один погиб в ДТП на трассе в СКО
13 Июля 2022 18:30

Семь человек получили травмы и один погиб в ДТП на трассе в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области, вблизи райцентра Бесколь, столкнулись два автомобиля. С места аварии госпитализировали восемь человек, один из них скончался в больнице, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, в медучреждения с различными травмами увезли водителей столкнувшихся автомобилей Volkswagen Golf и Chevrolet Lanos и шестерых их пассажиров. Один из них, 64-летний мужчина, скончался в центральной районной больнице Кызылжарского района.

«Идет досудебное расследование по уголовной статье «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами». Назначили ряд необходимых экспертиз. Проводится дознание», - прокомментировали в пресс-службе.

За шесть месяцев на территории области зарегистрировали 127 дорожно-транспортных происшествий, в которых 191 человек получил ранения, 19 - погибли.



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Автор:
Корреспондент

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