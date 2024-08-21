Семь человек погибли в результате аварии на шахте в Китае

Семь горняков погибли из-за аварии на угольной шахте в провинции Сычуань (Юго-Западный Китай). Об этом передает собственный корреспондент Kazinform со ссылкой на агентство Xinhua.

ЧП произошло в среду в городе Лэшань провинции Сычуань, когда шахтеры занимались работами по герметизации вентиляционного ствола на угольной шахте. В результате аварии восемь человек оказались в ловушке.

В ходе развернутой поисково-спасательной операции подтверждена гибель семи человек, один человек числится пропавшим без вести.

Продолжаются поисково-спасательные работы, местные власти выясняют причины аварии, ведется следствие.

Как сообщалось, в Китае продолжается борьба с наводнениями. В материковой части Китая продолжается основной сезон паводков, несмотря на окончание критического периода борьбы с наводнениями с середины июля по середину августа. Сохраняются серьезные риски вторичных бедствий, вызванных проливными дождями и воздействием тайфунов. Об этом заявил заместитель министра водного хозяйства (МВХ) КНР Ван Баоэнь