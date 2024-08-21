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    15:43, 21 Август 2024 | GMT +6

    Семь человек погибли в результате аварии на шахте в Китае

    шахта
    Фото: Freepik

    Семь горняков погибли из-за аварии на угольной шахте в провинции Сычуань (Юго-Западный Китай). Об этом передает собственный корреспондент Kazinform со ссылкой на агентство Xinhua.

    ЧП произошло в среду в городе Лэшань провинции Сычуань, когда шахтеры занимались работами по герметизации вентиляционного ствола на угольной шахте. В результате аварии восемь человек оказались в ловушке.

    В ходе развернутой поисково-спасательной операции подтверждена гибель семи человек, один человек числится пропавшим без вести.

    Продолжаются поисково-спасательные работы, местные власти выясняют причины аварии, ведется следствие.

    Как сообщалось, в Китае продолжается борьба с наводнениями. В материковой части Китая продолжается основной сезон паводков, несмотря на окончание критического периода борьбы с наводнениями с середины июля по середину августа. Сохраняются серьезные риски вторичных бедствий, вызванных проливными дождями и воздействием тайфунов. Об этом заявил заместитель министра водного хозяйства (МВХ) КНР Ван Баоэнь

    Теги:
    Китай Происшествия Мировые новости
    Руслан Сулейменов
    Автор
    Руслан Сулейменов
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