Семь человек погибли в аварии на трассе в Алматинской области

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Четверо детей и трое взрослых скончались в страшном ДТП на трассе в Алматинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в департаменте полиции Алматинской области, данное ДТП произошло 19 июня в 18:15 на 134 км автодороги «Алматы-Кокпек-Коктал» вблизи поселка Байсеит.

«Произошло столкновение автомашин «Toyota Rav-4» и «Audi C4». В результате ДТП водители обоих машин еще трое пассажиров скончались на месте аварии, еще двое скончались в больнице села Шелек. Среди погибших есть дети 16,13, 8 лет и 4 месячный младенец. С различными травмами в больницу доставлено 3 пассажиров»,- прокомментировали в ведомстве.

На сегодня начато досудебное расследование по ст.345 ч.4 УК РК, в ходе которого будут выяснены все причины и обстоятельства ДТП.