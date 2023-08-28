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    18:00, 27 Август 2023 | GMT +6

    Семь человек погибли при взрыве на фабрике пиротехники в Индии

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    НЬЮ-ДЕЛИ. КАЗИНФОРМ - В результате взрыва на фабрике фейерверков в районе Даттапукур в индийском штате Западная Бенгалия погибли семь человек, несколько получили ранения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство Anadolu.

    Инцидент произошел в двухэтажном доме в районе Нилгундж в Дуттапукаре. Местные жители утверждают, что незаконная фабрика пиротехники находилась в жилом доме. Министр продовольствия штата и депутат от этого района Ратхин Гхош, сообщил, что, по данным полиции, семь или восемь человек погибли и около шести получили ранения.

    Взрыв был настолько мощным, что повредил несколько зданий в этом районе.


    Теги:
    Взрыв Мировые новости Индия
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