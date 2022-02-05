Семь человек погибли при пожаре с начала года в Алматинской области
АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - С начала года в Алматинской области было зарегистрировано 135 случаев пожара. В результате погибли 7 человек. Об этом на площадке «Jetisy Media» сообщил заместитель начальника департамента по чрезвычайным ситуациям Алматинской области полковник гражданской защиты Ерлан Ахашов, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
В 2021 году в регионе произошло 1107 пожаров. В результате погибли 34 человека, шестеро пострадали.
С января текущего года по настоящее время материальный ущерб от пожара составляет 4 млн тенге. Кроме пожара зарегистрировано 4 факта отравления угарным газом, 6 человек погибли, 5 получили ранения. Последний случай отравления газом произошел в селе Енбек возле областного центра. Погибли 4 члена одной семьи.
В целом в регионе в 2021 году зарегистрировано 12 случаев отравления угарным газом, в которых 19 человек получили травмы, 8 скончались.
Отметим, что в прошлом году погибших и травмированных детей из-за угарного газа не зафиксировано.
В период отопительного сезона, в целях профилактики пожарной безопасности принимаются различные меры. В ближайшее время в домах социально уязвимых слоев населения будут установлены 1464 единицы дымовых извещателей и 831 единица датчиков обнаружения угарного газа. Для этого из областного бюджета в районы будет выделено 5 млн 298 тысяч тенге.
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