Семь человек погибли при пожарах в столице с начала года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столице при пожарах погибли 7 человек. Об этом на брифинге сообщил начальник департамента по чрезвычайным ситуациям города Нур-Султана Куанар Базарбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодняшний день столичным гарнизоном осуществлено 3037 выездов, что на 27 % больше аналогичного периода прошлого года», - сказал Куанар Базарбаев.

Было отмечено, что из общего количество выезды на пожары составили 447 (в прошлом году - 298), рост на 33 %. На загорания - 1453 (2020 г. - 1066), рост на 27 %. На аварийно-спасательные работы – 852 (627), рост на 24 %. На ложные вызовы – 7 (3), рост на 57%. За пределы гарнизона 59 (37), рост на 37 %. На пожарах погибли 7 человек (2020 г. – 12), из них детей - 2 (0). Травмированы 11 человек (13). Спасен и эвакуирован 361 человек (274).

Материальный ущерб от пожаров возрос в 10 раз и составил более 139 млн. тенге (2020 г. – 13 млн. тенге).