Семь человек погибли при крушении вертолета на юге Италии

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В сельской местности Кастель-Пагано-ди-Априсена провинции Фоджа в Италии обнаружили разбившийся вертолет, который пропал без вести в северной части Апулии на юге Италии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство Euronews.com.

Погибли все находившиеся на борту 7 человек: двое пилотов, врач скорой помощи и четверо туристов. Они собирались вернуться в Фоджу днем ранее, но из-за плохой погоды отложили свой отъезд. Врач работал на островах Тремити и возвращался домой после смены. Из-за шторма он решил воспользоваться вертолетом, а не морской переправой.





Фото: tvmnews.mt



Вертолет компании «Алидауина» вылетел в 9:20 с островов Тремити в сторону Фоджи.