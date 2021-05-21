Семь человек погибли после отравления на очистных сооружениях под Таганрогом

РОСТОВ-НА-ДОНУ. ТАСС – КАЗИНФОРМ - Семь рабочих погибли в поселке Дмитриадовка Неклиновского района Ростовской области при проведении работ на очистных сооружениях, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство ТАСС.

«Всего девять человек, из них семеро погибших», - сказал собеседник агентства, добавив, что спасатели ведут поиски двоих рабочих после ЧП.

В больницу в Таганроге доставили пять человек.

«Все пострадавшие доставлены в больницу скорой медицинской помощи города Таганрога, всем оказана помощь. В настоящий момент пять человек находятся в больнице», - добавил министр здравоохранения Ростовской области Юрий Кобзев.

Мэр Таганрога Андрей Лисицкий уточнил ТАСС , что состояние пострадавших оценивается как различной степени тяжести, а также отметил, что точное число погибших пока неизвестно, так как колодец, в котором произошел инцидент, затоплен.

Со своей стороны в ГУ МЧС по региону журналистам сообщили, что получили информацию об отравлении рабочих в поселке Дмитриадовка.

«На месте работает звено газодымозащитной службы. Информация уточняется», - говорится в сообщении.

По данным таганрогского водоканала, причиной гибели рабочих стал выброс метана. Источник в оперативных службах региона отмечает, что выброс метана не угрожает жилым домам.

Прокуратура региона начала проверку.