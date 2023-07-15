Семь человек погибли из-за проливных дождей в Южной Корее

СЕУЛ. КАЗИНФОРМ - Семь человек погибли, тысячи были эвакуированы из-за проливных дождей в Южной Корее. Центральный штаб по борьбе со стихийными бедствиями и мерами безопасности сообщил, что три человека пропали без вести и еще семеро получили ранения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство Yonhap.

Два человека погибли при обрушении здания, вызванного оползнем в городе Нонсан в пятницу. Один человек погиб в результате оползня в центральном городе Седжон.

При обрушении жилых домов погибли еще три человека в юго-восточном округе Йонджу и центральном округе Чхонъян. Есть опасения, что число жертв может возрасти.

Около 6400 жителей центрального округа Гесан были эвакуированы из-за размыва плотины. Многие деревни, расположенные возле плотины, а также дороги и мосты, соединяющие деревни, были затоплены.

1567 человек в 13 городах и округах вынуждены были покинуть свои дома.

Также с рельсов сошел поезд в Чхонджу из-за оползней, вызванных проливными дождями. Машинист получил легкие травмы и был доставлен в больницу. О других пострадавших не сообщается. В 13 городах и округах по всей стране зафиксировано отключение электричества. На сегодня без света остаются более 8300 домов в Мунгёне, Йонджу и Йечхоне в провинции Северный Кёнсан.

Наводнение также смыло посевы и размыло дороги. По всей стране 97 дорог остаются закрытыми. Корейская железнодорожная корпорация (KORAIL) приостановила движение всех регулярных пассажирских поездов и некоторых сверхскоростных поездов, курсирующих по центральному региону страны.

Метеорологическое управление Кореи распространило предупреждение о сильном дожде для южной провинции Кёнгидо, провинции Чхунчхон, южной провинции Канвондо, провинции Северная Чолла и западной части провинции Южная Чолла.

В Иксане в провинции Северная Чолла с четверга выпало 434,5 мм осадков, а в соседнем Кунсане - 426 мм осадков.

Власти в субботу издали указ об эвакуации людей из районов, подверженных оползням, чтобы свести к минимуму потери и сделать все возможное для спасения людей в пострадавших районах.