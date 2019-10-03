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Семь человек погибли из-за падения бомбардировщика времен Второй мировой войны в США
КОННЕКТИКУТ. КАЗИНФОРМ - Семь человек погибли после того, как в аэропорту американского штата Коннектикут разбился и загорелся самолет времен Второй мировой войны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ВВС.
На борту старинного Boeing B-17, получившего в свое время название «Летающая крепость», находилось 13 человек.
По словам представителей авиации, самолет был зарегистрирован гражданским лицом и не управлялся военными пилотами США.
Эксперты утверждают, что около 10 самолетов B-17 до сих пор производят полеты на территории страны, в то время как около 40 находятся в музеях и частных коллекциях.
Как заявил журналистам комиссар государственной полиции Джеймс Ровелла на пресс-конференции после трагедии, есть жертвы и их очень трудно опознать, поэтому информация об умерших пока не разглашается.
Как стало известно, B-17 вылетел в 09:45 по местному времени (14: 45GMT), через пять минут экипаж сообщил о возникших проблемах. В 09:54 самолет рухнул возле международного аэропорта Брэдли.
По данным Федерального авиационного управления, самолет потерпел крушение в конце взлетно-посадочной полосы при попытке приземления.
Некоммерческая организация Collins Foundation, владеющая самолетом, сообщила, что самолет должен был принять участие в мероприятии под названием «Крылья свободы», которое проходит в аэропорту на этой неделе.
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