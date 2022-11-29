Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Мировые новости

Семь человек погибли из-за морозов в Синьцзяне

29 Ноября 2022, 19:51
Семь человек погибли из-за морозов в Синьцзяне

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – От обморожения погибли семь человек в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) КНР, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство «Синьхуа».

«Народное правительство города Алтай (округ Алтай, СУАР) 28 ноября опубликовало уведомление о том, что вследствие чрезвычайно холодной погоды погибли семь рабочих» - говорится в сообщении Синьхуа.

В округе Алтай, расположенным на севере Синьцзяна, в минувшие выходные зафиксированы низкие температуры за последние десять лет, сильный снег и штормовой ветер.

Согласно сообщению, в субботу вечером, 26 ноября, во время бурана потерялись восемь рабочих одного из участков местной автомагистрали. Спасатели, отправившись на поиски людей, смогли найти их в воскресенье утром, 27 ноября. Поиски велись при сложных погодных условиях – сильном ветре, метели и морозе.

Восьмерых рабочих экстренно доставили в больницу. Однако в результате переохлаждения семь человек погибли.


Фото: Getty Images/Costfoto/Barcroft Media

Теги:
Новости по теме
Ограничительные меры по борьбе с коронавирусом скорректировали в Пекине и Урумчи
В Пекине и Урумчи скорректировали ограничительные меры по борьбе с коронавирусом
Казахстан готов увеличить экспорт продукции в Китай по 135 товарным позициям - Алихан Смаилов
Читайте также
В пяти регионах Казахстана ограничено движение на дорогах из-за мороза
Два котла вышли из строя за двое суток на ТЭЦ Жезказгана
Штормовое предупреждение объявлено в 8 регионах Казахстана
Казахстан готов увеличить экспорт продукции в Китай по 135 товарным позициям - Алихан Смаилов
Ситуация в Экибастузе: в городе открыли 8 пунктов обогрева
Аварии на казахстанских ТЭЦ: ожидаемое следствие и что нужно исправить
Пожар на железнодорожном вокзале в Алматы ликвидирован
Здание вокзала в Алматы охватил пожар
Новости партнеров
Популярное
1 Завершился официальный визит Президента Казахстана в Россию
2 Касым-Жомарт Токаев с официальным визитом прибыл во Францию
3 Главу государства встретил в Елисейском дворце Президент Франции
4 Президенты Казахстана и России обсудили в Кремле создание «тройственного газового союза»
5 Президент РК встретился с Председателем Правительства России

Лента новостей