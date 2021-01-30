Семь человек отравились угарным  газом в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Восточно-Казахстанской области два человека госпитализированы в больницу из-за отравления угарного газа, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента по чрезвычайным ситуациям ВКО.

В ведомстве сообщили, что 29 января к спасателям поступило сообщение о том, что в первую городскую больницу Усть-Каменогорска госпитализированы с признаками отравления угарным газом 7 человек, из них 3 детей, которые находились в доме по улице Мерей.

Прибывшими сотрудниками испытательной лаборатории ДЧС ВКО и управления по ЧС города в дом по данному адресу, установлено, что отравление угарным газом получено вследствие отсутствия тяги в печи, выхода топочных газов через трещины в колодце печи и неочищенный дымоход. По словам владельцев дома, последний раз очищали дымоход год назад.

Прибором «Аспиратор сильфонный» произведен замер на наличие окиси углерода. В помещении, после проветривания, угарный газ не обнаружен.

В настоящее время в больнице находятся две сестры 1985 и 1982 годов рождения. Остальные, в том числе дети, после осмотра отпущены домой.

В отношении владельца дома гражданки 1985 года рождения возбуждено административное дело по части 1 статьи 410 Кодекса РК об административных правонарушениях – вынесено предупреждение из-за несоблюдения техники пожарной безопасности при эксплуатации отопительной печи.

Отметим, что после случившегося семья незамедлительно решила установить у себя дома датчик угарного газа.