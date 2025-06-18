22:24, 17 Июнь 2025 | GMT +5
Семь человек оказались в ловушке из-за утечки окиси углерода в туннеле в Китае
Семь человек были заблокированы из-за утечки окиси углерода в строящемся туннеле на участке высокоскоростной железной дороги в г.Чунцин на юго-западе Китая, передает агентство Kazinform.
По информации Xinhua, инцидент произошел во вторник в туннеле Чжунляншань на участке высокоскоростной железной дороги Сиань-Чунцин.
К настоящему моменту четыре человека были спасены, трое остаются заблокированными.
Спасательные работы продолжаются.
Ранее в понедельник в результате взрыва на пиротехнической фабрике в китайской провинции Хунань девять человек погибли и еще 26 человек получили ранения.