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    22:24, 17 Июнь 2025 | GMT +5

    Семь человек оказались в ловушке из-за утечки окиси углерода в туннеле в Китае

    Семь человек были заблокированы из-за утечки окиси углерода в строящемся туннеле на участке высокоскоростной железной дороги в г.Чунцин на юго-западе Китая, передает агентство Kazinform.

    Семь человек оказались в ловушке из-за утечки окиси углерода в туннеле в Китае
    Фото: Синьхуа

    По информации Xinhua, инцидент произошел во вторник в туннеле Чжунляншань на участке высокоскоростной железной дороги Сиань-Чунцин.

    К настоящему моменту четыре человека были спасены, трое остаются заблокированными.

    Спасательные работы продолжаются.

    Ранее в понедельник в результате взрыва на пиротехнической фабрике в китайской провинции Хунань девять человек погибли и еще 26 человек получили ранения.                                                                                                                                                         

    Теги:
    Китай Происшествия
    Руслан Сулейменов
    Руслан Сулейменов
    Автор
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