Семь человек оказались в ловушке из-за утечки окиси углерода в туннеле в Китае

По информации Xinhua, инцидент произошел во вторник в туннеле Чжунляншань на участке высокоскоростной железной дороги Сиань-Чунцин.

К настоящему моменту четыре человека были спасены, трое остаются заблокированными.

Спасательные работы продолжаются.

Ранее в понедельник в результате взрыва на пиротехнической фабрике в китайской провинции Хунань девять человек погибли и еще 26 человек получили ранения.