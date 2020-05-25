Семь человек из пожара спас актюбинец

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - В Актюбинской области мужчина спас из пожара семь человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на областной департамент по чрезвычайным ситуациям.

«23 мая в 04:26 часов поступило сообщение о возгорании крыши дома и веранды частного дома в селе Шубаркудук Темирского района по ул. Жанакурылыс, №1. На пожар в 04:27 выехали 6 человек личного состава и 2 единицы техники ПЧ-16 Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Актюбинской области. До прибытия пожарных сосед Медет Калмуханов, заметивший пожар, выбил окно и проник внутрь дома. Помог выбраться на улицу 7 жильцам, трое из которых дети и 1 беременная женщина», - сообщила пресс-служба ДЧС.

Первые подразделения прибыли на место в течение четырех минут. Возгорание крыши дома и веранды было на площади более 100 кв. м. Пожар локализовали в 05:04, ликвидировали в 05:56 часов.