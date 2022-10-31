Семь часов почти сотня людей искала в Таразе пропавшую девочку

31 Октября 2022, 20:19

31 Октября 2022, 20:19

Семь часов почти сотня людей искала в Таразе пропавшую девочку

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Полицейские, гвардейцы, спасатели, кинологи и добровольцы искали пропавшую в Таразе девочку, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции Жамбылской области, на пульт «102» Таразского городского управления полиции около 23:00 поступило сообщение от жителя города о том, что его 8-летняя дочь вечером, примерно в шесть часов вышла во двор поиграть и не вернулась домой.

«В поисках девочки были задействованы личный состав управления полиции города Тараза, 30 добровольных граждан, солдаты Национальной гвардии, сотрудники департамента по чрезвычайным ситуациям, кинологи и служебные собаки», - пояснили в правоохранительном ведомстве.

Поисковые мероприятия продлились всю ночь, и около семи часов утра девочку нашли в одном из дворов города.

«Девочка рассказала, что во время игры не заметила, как оказалась в другом дворе, а после боялась идти одна по улице в темное время. Поэтому осталась в том дворе. Полицейские благополучно передали девочку ее родителям», - сообщили в пресс-службе ведомства.

В департаменте полиции жамбылского региона напомнили родителям о недопустимости оставления ребенка без внимания и рассказали о возможных причинах ухода детей из дома.

«Анализ статистики уходов показал, что основными причинами являются конфликтные ситуации в семье, занятость родителей, отсутствие контроля за досугом и связями детей. Небольшую долю составляют маленькие дети, которые заблудились в силу своего возраста. Департамент полиции Жамбылской области просит взрослых проявлять бдительность, следить за досугом и дружескими связями своих детей. Халатность родителей может стать причиной совершения противоправных действий, как в отношении несовершеннолетних, так и с их участием», - пояснили в ведомстве.

В случае ненадлежащего исполнения родительских обязанностей родители могут быть привлечены к ответственности по двум статьям - 127 и 140 УК РК КоАП РК, предусматривающим штраф от 10 до 200 МРП, исправительные работы или арест.

По данным ведомства, в 2021 году было зарегистрировано более ста фактов ухода подростков из дома. Ввиду продолжительного исчезновения отдельных подростков заведено более десяти розыскных дел. Все подростки найдены и возвращены родителям.