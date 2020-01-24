+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -2 °С
Алматы: -8 °С
USD 377.86 EUR 418.74
RUB 6.10 CNY 54.50
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Семь бомб времен Второй мировой войны нашли на месте строительства завода Tesla

24 Января 2020 09:53
Поделиться:
Семь бомб времен Второй мировой войны нашли на месте строительства завода Tesla

БЕРЛИН. КАЗИНФОРМ - Семь американских бомб времен Второй мировой войны были найдены на участке земли в Грюнхайде, земля Бранденбург, отведенном под строительство будущего завода электромобилей Tesla. Компания планирует построить там свой первый завод в Европе, сообщили местные власти в четверг, передает агентство Reuters.

Новости по теме
Восемь человек  погибли в результате урагана  в Испании
Парламент Узбекистана утвердил нового премьер-министра страны Экс-главу Интерпола приговорили в Китае к 13,5 годам заключения 11 человек погибли при пожаре в Томской области, среди них граждане Узбекистана

Неразорвавшиеся бомбы, каждая из которых весит около 50 кг, будут обезврежены, сказал представитель министра внутренних дел федеральной земли Бранденбург.

Tesla согласилась купить участок землю в Грюнхайде, недалеко от Берлина, чтобы построить гигантский завод и выпускать автомобили под брендом «Сделано в Германии». Компания согласилась заплатить 40,91 млн евро за участок в 300 гектаров для своего будущего завода.

Неразорвавшиеся бомбы часто находят в немецких городах и в окрестностях. Власти эвакуируют жителей в целях безопасности на время работы саперов по их утилизации.

Отметим, 500-килограммовая бомба времен Второй мировой войны была обнаружена на этой неделе в Кельне. Еще одна бомба была найдена недалеко от главной площади в Берлине.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Германия,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz

Архив