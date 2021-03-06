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    15:16, 06 Март 2021 | GMT +6

    Семь большегрузных авто вызволили из заносов в Акмолинской области

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    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Около 600 автомашин было сопровождено в непогоду акмолинскими полицейскими. Из снежного заноса были вызволены семь большегрузных транспортных средств, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.

    4 марта в управление полиции города Степногорска обратились граждане с просьбой об оказании помощи на объездной трассе города по ул. Новосибирская. На место был направлен экипаж «Буран-13» в составе старшего лейтенанта полиции Ильяса Галиакпарова и лейтенанта полиции Амирхана Айтпаева.

    «Было установлено, что семь фур оказались заблокированы в результате снежного заноса. Выяснилось, что все транспортные средства осуществляли доставку продуктов питания, носимых вещей, бытовой техники и т.п. из разных областей Казахстана в ТД «Сибирь» и «Светофор». Сотрудниками полиции неукоснительно была организована помощь по вызволению транспортных средств из снежного заноса. Полицейские сразу обеспечили выезд специальной техники для очистки этого участка и помогли отбуксировать фуры», - отметили в ведомстве.

    В итоге все обошлось без происшествий и поломок.

    Напомним, 4 марта на некоторых автодорогах области сохранялась сложная обстановка, вызванная погодными условиями. В связи с этим было закрыто движение на некоторых трассах. Полицией региона были приняты все необходимые меры по недопущению дорожно-транспортных происшествий, в связи с ухудшением погодных условий. С 12.00 часов дня до поздней ночи полицейские организовали четыре колонны сопровождения автомашин, скопившихся на трассе. Экипажи патрульной полиции сопроводили 599 единиц автотранспорта, в том числе 421 легковой автомобиль, а также большегрузные автомашины.


    Теги:
    Дороги Погода Происшествия, ЧС Транспорт Другие государственные органы Происшествия Акмолинская область
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