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Семь блокпостов вернут в Кокшетау

14 Июня 2020 18:21
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Семь блокпостов вернут в Кокшетау

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Главный санитарный врач Акмолинской области Айнагуль Мусина обратилась к акмолинцам со срочным сообщением. С 20.00 часов 15 июня будет возобновлена работа 7 блокпостов по периметру города Кокшетау, ограничена работа торговых объектов, реализующих продукты питания и бытовой химии, непродовольственных магазинов, спортивных объектов, предприятий общественного питания, религиозных учреждений, передает корреспондент МИА Казинформ.

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Как следует из срочного сообщения, ухудшилась ситуация, связанная с КВИ, по областному центру. Работа мониторинговых групп показала безответственное отношение жителей к своему здоровью и здоровью своих близких.

«Наблюдаются случаи проведения массовых семейных мероприятий – дней рождений, свадеб, похорон, поминок и т.д. Есть предприятия, которые не соблюдают санэпидтребования. По всем случаям принимаются административные меры воздействия. За последнюю неделю прирост по городу Кокшетау составил более 80%, а это 42 человека. Из них симптомных - 15, бессимптомных - 27»,- добавили в ведомстве.
Сегодня на госпитализации в инфекционном отделении АОПТД находится 49 человек, провизорных стационарах – 63.
Поэтому с 20.00 часов 15 июня вступает в силу постановление главного санитарного врача Акмолинской области. Будет возобновлена работа 7 блокпостов по периметру города Кокшетау, ограничена работа торговых объектов, реализующих продукты питания и бытовой химии, непродовольственных магазинов, спортивных объектов, предприятий общественного питания, религиозных учреждений.
В департаменте обратились к акмолинцам с просьбой отнестись с пониманием и не пренебрегать мерами личной безопасности. Ограничить выход из дома, носить маски, обрабатывать руки антисептиком, сохранять дистанцию и избегать места массового скопления людей.


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#Акмолинская область   #Акимат   #Здравоохранение   #Коронавирус   #Коронавирус в РК  
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Автор:

Оксана Матасова

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