Семь блокпостов установлены на выездах из Кокшетау

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В связи с режимом ЧП личный состав департамента полиции региона переведен на особый вариант несения службы, которая организована в непрерывном круглосуточном режиме. Кроме того, на выездах из города Кокшетау установлены семь блокпостов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщил на прошедшем брифинге заместитель начальника управления местной полицейской службы Ерболат Хусаинов, в регионе мобилизованы все силы и средства, приведены в боеготовность вооружение, экипировка и специальный автотранспорт. Такая работа организована во всех территориальных подразделениях Акмолинской области для пресечения возможных противоправных действий со стороны преступных и хулиганствующих элементов при возникновении кризисных ситуаций.

«В целом на территории Акмолинской области обеспечено автомобильное патрулирование на 120 маршрутах населенных пунктов и автомобильных дорог. Для обеспечения правопорядка на улицах городов и сел работают в круглосуточном режиме свыше 600 маршрутов пешего патрулирования», - отметил спикер.

Так, областной центр разделен на 10 патрульных участков, в каждом из них есть наряды как автомобильного, так и пешего патрулирования.

«С начала введения режима ЧП у нас функционируют семь блокпостов на выездах из города Кокшетау, в задачи которых входит фильтрация транспортных средств на предмет в том числе и обнаружения лиц, находящихся в розыске, причастных к совершению преступлений в других регионах. Также одной из главных задач является ограничение движения в период режима ЧП, то есть это полный запрет заезда и выезда из города. Если это местный житель, мы проверяем этого человека по базам, ну и конечно, берется во внимание человеческий фактор – если едут с детьми, к примеру. Но для начала мы выясняем цель выезда или заезда», - отметил Е. Хусаинов.

Управление предпринимательства и промышленности Акмолинской области совместно с региональной палатой предпринимателей и акиматами районов формирует списки машин и направляет их в оперативный штаб департамента полиции.

«Это автотранспортные средства, которые задействованы в перевозке продуктов питания, необходимых для жизнеобеспечения жителей. Эти машины будут пропускаться через блокпосты. Субъектам бизнеса, которым также необходим беспрепятственный проезд, нужно обратиться в соответствующий местный исполнительный орган – акимат района или города, либо к нам, либо в палату предпринимателей. Автомашины будут включаться в список для беспрепятственного проезда блок-постов. Сейчас есть ограничения по интернету, поэтому списки эти формируются в ручном режиме», - добавил руководитель управления предпринимательства и промышленности Акмолинской области Ербол Оспанов.



