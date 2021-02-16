Семь беременных женщин с коронавирусом находятся в стационаре в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области снижается нагрузка на инфекционные стационары. Об этом на общественном совете города Петропавловска заявил заместитель руководителя управления здравоохранения Нурлан Айманов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам Н.Айманова, в ноябре, декабре и первой половине января в сутки поступали в инфекционные стационары 60-65 человек. В отдельные дни – до 70 пациентов.

«Сейчас такой нагрузки нет. 14 февраля, например, 28 человек поступили. В новой инфекционной больнице находятся 78 пациентов. В первой городской – 94, в третьей городской – 67, в центре фтизипульмонологии – 68 человек. В перинатальном центре лежат семь беременных женщин с коронавирусом, в многопрофильной больнице – 20. Это пациенты после операций, с патологиями сердечно-сосудистой системы и так далее», - сказал Н.Айманов.

В инфекционном отделении в Тайыншинском районе находятся 20 человек. Медучреждение обслуживает пациентов трех близлежащих районов.

Напомним, в начале февраля буквально за сутки свернули инфекционное отделение в Кызылжарском районе. Больных распределили по инфекционным стационарам в Петропавловске.