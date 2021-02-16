РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    13:00, 16 Февраль 2021 | GMT +6

    Семь беременных женщин с коронавирусом находятся в стационаре в СКО

    None
    None
    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области снижается нагрузка на инфекционные стационары. Об этом на общественном совете города Петропавловска заявил заместитель руководителя управления здравоохранения Нурлан Айманов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По словам Н.Айманова, в ноябре, декабре и первой половине января в сутки поступали в инфекционные стационары 60-65 человек. В отдельные дни – до 70 пациентов.

    «Сейчас такой нагрузки нет. 14 февраля, например, 28 человек поступили. В новой инфекционной больнице находятся 78 пациентов. В первой городской – 94, в третьей городской – 67, в центре фтизипульмонологии – 68 человек. В перинатальном центре лежат семь беременных женщин с коронавирусом, в многопрофильной больнице – 20. Это пациенты после операций, с патологиями сердечно-сосудистой системы и так далее», - сказал Н.Айманов.

    В инфекционном отделении в Тайыншинском районе находятся 20 человек. Медучреждение обслуживает пациентов трех близлежащих районов.

    Напомним, в начале февраля буквально за сутки свернули инфекционное отделение в Кызылжарском районе. Больных распределили по инфекционным стационарам в Петропавловске.


    Теги:
    Здравоохранение Северо-Казахстанская область
    Сейчас читают
    Сегодня, 12:03
    Новый закон об электросамокатах — сколько нарушений выявлено за месяц
    Сегодня, 12:00
    Преступная группа лишала людей почек в Пакистане
    Сегодня, 11:57
    Имеют ли право казахстанцы на компенсацию в случае ДТП из-за плохого качества автодорог — ответ МВД
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!